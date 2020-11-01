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Водіям хочуть на законодавчому
рівні ввести обов'язкову...

Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05

Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...

Пропонуємо до обговорення:
Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.

Дивися повний текст Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову сезонну зміну шин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05

Бред чиновника,который лобирует ещё одну кормушку для полиции.На аварийность это ни как не повлияет.Вопросом безопасности движения занимаются не профессионалы,а коррупционеры,поэтому результата не будет.
sena_2008atp
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