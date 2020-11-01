Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.
Дивися повний текст Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову сезонну зміну шин.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05
Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову сезонну зміну шин.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05
Бред чиновника,который лобирует ещё одну кормушку для полиции.На аварийность это ни как не повлияет.Вопросом безопасности движения занимаются не профессионалы,а коррупционеры,поэтому результата не будет.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:14
Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.
Для начала бы товарищу пояснить, почему из карты наглядно, что стоит украинские зимы сравнивать с Испанией и Италией, но не надо с Польшей и Норвегией?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:27
Ни о чем, может закон принять что зимняя резина должна быть розового цвета. Тогда издалека будет видно с кого бабло трясти...
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