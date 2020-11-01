Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.
Дивися повний текст Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову сезонну зміну шин.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05
Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову сезонну зміну шин.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05
Бред чиновника,который лобирует ещё одну кормушку для полиции.На аварийность это ни как не повлияет.Вопросом безопасности движения занимаются не профессионалы,а коррупционеры,поэтому результата не будет.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:14
Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.
Для начала бы товарищу пояснить, почему из карты наглядно, что стоит украинские зимы сравнивать с Испанией и Италией, но не надо с Польшей и Норвегией?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:27
Ни о чем, может закон принять что зимняя резина должна быть розового цвета. Тогда издалека будет видно с кого бабло трясти...
Додано: Суб 14 лис, 2020 00:27
Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.
Ще можна ввести заборону на користування зимою авто без повного приводу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:41
без цепей и шипованой резины
А лучше вообще обязать всех зимой ездить на метро. Там рельсы и снега нет
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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