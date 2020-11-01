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Водіям хочуть на законодавчому
рівні ввести обов'язкову...

Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05

Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...

Пропонуємо до обговорення:
Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.

Дивися повний текст Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову сезонну зміну шин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:05

Бред чиновника,который лобирует ещё одну кормушку для полиции.На аварийность это ни как не повлияет.Вопросом безопасности движения занимаются не профессионалы,а коррупционеры,поэтому результата не будет.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:14

Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.

Для начала бы товарищу пояснить, почему из карты наглядно, что стоит украинские зимы сравнивать с Испанией и Италией, но не надо с Польшей и Норвегией? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:27

Ни о чем, может закон принять что зимняя резина должна быть розового цвета. Тогда издалека будет видно с кого бабло трясти...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:07

Идите лесом. Все водители застрахованы уже давно.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:27

Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.

Ще можна ввести заборону на користування зимою авто без повного приводу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:41

  unicdima написав:Ще можна ввести заборону на користування зимою авто без повного приводу.

без цепей и шипованой резины 8)
А лучше вообще обязать всех зимой ездить на метро. Там рельсы и снега нет :mrgreen:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:21

Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.

EKO написав:
  unicdima написав:.
А лучше вообще обязать всех зимой ездить на метро. Там рельсы и снега нет :mrgreen:
местами снег там есть
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:29

А як щодо всесезонних шин?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:33

  0mage0 написав:А як щодо всесезонних шин?

Вкупі з такою зимою як минула.
Я якраз взяв зараз такі матадор mp-62
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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