Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...

Додано: Суб 14 лис, 2020 16:15

unicdima и у меня две машины. На одной с всесезонкой даже не игрался - лето континенталь, зимой тойо. На второй - летом дебика навигатор 2 - очень хороша по проходимости, но и расход большой. Зимой - ханкук Винтер 2 под шип. Меня ни один снег не остановит - только если на кузов сяду и в гололёд - очень хорошо. А зимой, от всесезонки отказался, когда вылетел с дороги. Сверху деждь, а на асфальте лёд. Пешехода, на дорогу несло - тормозил быстро и в пол - стояло 2 зимней (ханкук) и 2 всесезонки (не дебика, не помню какая). Раскрутила и вынесло с дороги на тротуар, через бордюр. Когда пришел в себя (кстати легко отделался) - пошел посмотреть. Зимняя до асфальта лёд догрызла, а всесезонка была как коньки. С тех пор - зимой зимняя, а летом летняя. Даже зимнюю летом не доезжаю. Если она нормальная - летом очень мягкая - на горячем асфальте как по льду. Да и двое друзей у меня новые машины в металлолом сдали по причине "экономии" на резине. Один Ситроен 5 - на крышу положил, а второй сантафе - а кричал "у меня джип, полный привод, я вообще на дисках могу ездить, без резины", ага, первый гололёд и летняя резина - хорошо, хоть сам не пострадал.