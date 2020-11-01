Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:45
unicdima
Правильно сделал,я всю жизнь как в Украине так и за ее пределами, использовал и продолжаю использовать шины типа "all seasons", как по мне все эти фокусы с переобуваниям, особенно при эксплуатации авто в городских условиях просто ненужные расходы.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Суб 14 лис, 2020 13:09
Я согласен с теми, кто против произвола чиновников, но зимняя резина... Считаю не использованин зимой объязательным. Я лично имею опыт использования и всесезонки и летней резины зимой. Товарищи! Только идиоты ездят на летней резине зимой по нашим дорога. И ладно бы страдали только они - а как быть с теми, в гово въехал при*** на летней зимней резине в гололёд.? Всесезонка? Можете мне поверить - это ничем не лутьше. Летом больший расход ьоплива, а зимой толку ноль.
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Sam17a
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Додано: Суб 14 лис, 2020 14:13
Sam17a написав:
Я согласен с теми, кто против произвола чиновников, но зимняя резина... Считаю не использованин зимой объязательным. Я лично имею опыт использования и всесезонки и летней резины зимой. Товарищи! Только идиоты ездят на летней резине зимой по нашим дорога. И ладно бы страдали только они - а как быть с теми, в гово въехал при*** на летней зимней резине в гололёд.? Всесезонка? Можете мне поверить - это ничем не лутьше. Летом больший расход ьоплива, а зимой толку ноль.
У меня две машины с Европы шли с всесезонкой, поэтому опыт имею. Это был Клебер всесезонный, для реальной зимы он конечно дубовый, но в прошлом году и зимы то не было.И он неубиваемый, износ очень слабый, у нас такого в продаже нет. Матадор который сейчас взял он гораздо мягче, расхода большего я не увидел. И по сравнению со стоявшей летней премиоре солаццо с плюс он гораздо лучше держит сухую и мокрую дорогу.
Зимой посмотрим.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:15
unicdima и у меня две машины. На одной с всесезонкой даже не игрался - лето континенталь, зимой тойо. На второй - летом дебика навигатор 2 - очень хороша по проходимости, но и расход большой. Зимой - ханкук Винтер 2 под шип. Меня ни один снег не остановит - только если на кузов сяду и в гололёд - очень хорошо. А зимой, от всесезонки отказался, когда вылетел с дороги. Сверху деждь, а на асфальте лёд. Пешехода, на дорогу несло - тормозил быстро и в пол - стояло 2 зимней (ханкук) и 2 всесезонки (не дебика, не помню какая). Раскрутила и вынесло с дороги на тротуар, через бордюр. Когда пришел в себя (кстати легко отделался) - пошел посмотреть. Зимняя до асфальта лёд догрызла, а всесезонка была как коньки. С тех пор - зимой зимняя, а летом летняя. Даже зимнюю летом не доезжаю. Если она нормальная - летом очень мягкая - на горячем асфальте как по льду. Да и двое друзей у меня новые машины в металлолом сдали по причине "экономии" на резине. Один Ситроен 5 - на крышу положил, а второй сантафе - а кричал "у меня джип, полный привод, я вообще на дисках могу ездить, без резины", ага, первый гололёд и летняя резина - хорошо, хоть сам не пострадал.
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Sam17a
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:21
Имхо зимняя резина ощутимо лучше летней с нормальным протектором только по рыхлому снегу. А Вы давно ездили по рыхлому снегу? Где его найти в городе? Сравнивают летнюю резину с шипованной. Тут разница действительно очевидна, но комфорт - ужас. И если все обуются в шиповку... дороги исчезнут уже через пару месяцев. Может, лучше и дешевле следить/чистить/посыпать за дорогами?!
ПС: хотя всегда найдутся олени, которым надо мчаться по гололеду и потом ставить претензии шинам. А дело в прокладке между рулем и сиденьем. В правилах прямо сказано выбирать безопасный скоростной режим. Физику ведь не обманешь!
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konsts1174
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Додано: Суб 14 лис, 2020 17:23
Хто дивився тести літньої резини зимою? Авторевю подивитись рекомендую... у літньої резини при -7 по асвальту гальмівний шлях коротший ніж у зимової
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vitaliygoodlife
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Додано: Нед 15 лис, 2020 01:29
Sam17a написав:unicdima
и у меня две машины. На одной с всесезонкой даже не игрался - лето континенталь, зимой тойо. На второй - летом дебика навигатор 2 - очень хороша по проходимости, но и расход большой. Зимой - ханкук Винтер 2 под шип. Меня ни один снег не остановит - только если на кузов сяду и в гололёд - очень хорошо. А зимой, от всесезонки отказался, когда вылетел с дороги. Сверху деждь, а на асфальте лёд. Пешехода, на дорогу несло - тормозил быстро и в пол - стояло 2 зимней (ханкук) и 2 всесезонки (не дебика, не помню какая). Раскрутила и вынесло с дороги на тротуар, через бордюр. Когда пришел в себя (кстати легко отделался) - пошел посмотреть. Зимняя до асфальта лёд догрызла, а всесезонка была как коньки. С тех пор - зимой зимняя, а летом летняя. Даже зимнюю летом не доезжаю. Если она нормальная - летом очень мягкая - на горячем асфальте как по льду. Да и двое друзей у меня новые машины в металлолом сдали по причине "экономии" на резине. Один Ситроен 5 - на крышу положил, а второй сантафе - а кричал "у меня джип, полный привод, я вообще на дисках могу ездить, без резины", ага, первый гололёд и летняя резина - хорошо, хоть сам не пострадал.
Тесты показывают, что разница между хорошей всесезонкой и зимней появляется только на заледенелых поверхностях и больших минусах, а так разница зимой минимальна. При этом управляемость на сухом и мокром асфальте в околонулевых температурах у всесезонки гораздо лучше.
А когда такие экстремальные условия с замерзающим дождем то лучше вообще не выезжать, я имел как-то опыт поездки Киев-Чоп и вместо обычных 9 часов ехал где-то 17, по обочинам машины валялись кучами. И хоть у меня был новый мишлен альпин но машину вело даже от ветра фур.
Буду тестировать.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Нед 15 лис, 2020 01:39
Забавно читать вопрос про "где найти снег в городе". Если дальше Крещатика не ездить то наверное да, снег зимой в городе не увидеть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 15 лис, 2020 02:28
vitaliy_berdinskikh рыхлый снег только во дворах. На дорогах он или укатан в лед или его убирают/посыпают. Было бы у нас постоянные -30. То рыхлый снег был бы и на дорогах. Но у нас снег почти всегда идет с теплым воздушным фронтом и сразу преврашается в лед или в кашицу. Одним словом, в наших широтах зимние покрышки если и имеют преимущество, то незначительное и только 2-7 дней в году. Остальное время нормальный протектор - ромбик - показывает себя намного лучше зимней "жвачки". Мне кажется - это очередной разгон что бы перебросить ответственность с государства на карман частника (заодно и полицаи подкормятся). Помню пару лет назад... во время снегопадов... кто-то из властных в ответ на упрек, что "грузовики застряют" ляпнул, что надо заставить грузовики переобуваться в зимнюю резину. Очень ему не хотелось выделять деньги на содержание дорог. Лично я с грузовиками имел дело, но НИКОГДА не видел грузовой зимней резины. Видел шоссейную, магистральную, карьерную...
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Додано: Нед 15 лис, 2020 02:40
Прежде чем стать укатанным он все же рыхлый. По рыхлому зимняя едет хоть как-то, летняя никак. Регулярно отмечаемые дни жестянщика подтверждают это.
Утоптаный это даже хуже, так как зимняя едет более-менее, а летняя вообще никак.
Фраза про "не видел зимней резины для грузовиков" звучит смешно. А где ты видел летнюю резину для грузовиков?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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