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Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 07:32
vitaliygoodlife написав:
Хто дивився тести літньої резини зимою? Авторевю подивитись рекомендую... у літньої резини при -7 по асвальту гальмівний шлях коротший ніж у зимової
Зачем тесты? Я в живую видел, тормозной путь налетней резине по люду - в "зад" другого автомобиля...
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Sam17a
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