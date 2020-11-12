Зачем тесты? Я в живую видел, тормозной путь налетней резине по люду - в "зад" другого автомобиля...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 07:32
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:01
У нас в стране климат отличается север от юга и очень сильно. Живя на юге мы редко видим снег да и холоднее -5 градусов не часто. Если бы следили за чистотой дорог былоб больше толку. Ездил на Bridgestone blizza vrx , зимняя липучка. Но на ледяной корке , которая чаще бывает у нас на дороге, чем снег, и буксует и заносит . Так что я думаю дело больше в опыте водителя.
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:43
Re: Водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язкову.
и не во всех нас.пунктах
Зараз переглядають цей форум: Джон і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|