Це 23 мільярди гривень за все, з яких 20 мільярдів до націоналізації і 3 мільярди після націоналізації.
Дивися повний текст У ПриватБанку озвучили обсяг проблемних кредитів, не пов’язаних з його колишніми власниками.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 01:23
У ПриватБанку озвучили обсяг проблемних кредитів, не...
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Дивися повний текст У ПриватБанку озвучили обсяг проблемних кредитів, не пов’язаних з його колишніми власниками.
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