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У ПриватБанку озвучили обсяг
проблемних кредитів, не...

У ПриватБанку озвучили обсяг проблемних кредитів, не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:23

У ПриватБанку озвучили обсяг проблемних кредитів, не...

Пропонуємо до обговорення:
Це 23 мільярди гривень за все, з яких 20 мільярдів до націоналізації і 3 мільярди після націоналізації.

Дивися повний текст У ПриватБанку озвучили обсяг проблемних кредитів, не пов’язаних з його колишніми власниками.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:23

А как взять кредит и его не платить? :)
proftpd66
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