|
|
Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: мери не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 03:05
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду. Карантин вихідного дня мають ввести на всій території України.
Дивися повний текст Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: мери не мають таких повноважень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91187
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|162
|
Суб 14 лис, 2020 02:15
Джон
|
|1
|89
|
|
|12
|922
|