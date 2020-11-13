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Шмигаль про відмову міст
посилювати карантин: мери не...

Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: мери не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 03:05

Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: мери не...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду. Карантин вихідного дня мають ввести на всій території України.

Дивися повний текст Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: мери не мають таких повноважень.
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