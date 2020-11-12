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Коли українці можуть не
платити за тепло і гарячу воду

Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 04:35

Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ж в квартирі холодніше, то платити за опалення по повній ціні не потрібно.

Дивися повний текст Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 04:35

Этому постановлению 10 лет. Советским нормам, с которых оно списано, значительно больше. А новостисты до сих пор из, например, фразы "фактична температура в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град.C (у наріжних кімнатах - 20 град.C)" делают вывод, что допустимо быть холоднее в угловых комнатах, а не внутренних.
moveton
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