Якщо ж в квартирі холодніше, то платити за опалення по повній ціні не потрібно.
Дивися повний текст Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 04:35
Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли українці можуть не платити за тепло і гарячу воду.
Додано: Суб 14 лис, 2020 04:35
Этому постановлению 10 лет. Советским нормам, с которых оно списано, значительно больше. А новостисты до сих пор из, например, фразы "фактична температура в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град.C (у наріжних кімнатах - 20 град.C)" делают вывод, что допустимо быть холоднее в угловых комнатах, а не внутренних.
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