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Карантин вихідного дня
в Києві: що обмежать

Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44

Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

Дивися повний текст Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44

"работу салонов красоты". Во, правильно, стопудово главный рассадник коронавируса.

Идиоты.
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