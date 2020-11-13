Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44
Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать
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Дивися повний текст Карантин вихідного дня в Києві: що обмежать.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:44
"работу салонов красоты". Во, правильно, стопудово главный рассадник коронавируса.
Идиоты.
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