RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВС запроваджує нові послуги
в електронному кабінеті водія

МВС запроваджує нові послуги в електронному кабінеті водія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:45

МВС запроваджує нові послуги в електронному кабінеті водія

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила "ресс-служба МВС в Telegram.

Дивися повний текст МВС запроваджує нові послуги в електронному кабінеті водія.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91190
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:45

обещать жениться-не значит жениться.
варификация не работает -третий раз снесла приложение на этот раз окончательно
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні введуть нові податкові декларації та... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 25 жов, 2020 15:47
55 3720
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 22:31
vitaliy_berdinskikh
Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
R2 » Пон 19 жов, 2020 17:28
7 663
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 11:06
peredera1984
Франція запроваджує податок на вагу автомобіля 1, 2
R2 » Пон 26 жов, 2020 02:07
10 734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 09:44
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.