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Соціальна допомога пенсіонерам,
яким не вистачає стажу

Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03

Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійна реформа суттєво підвищила вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії.

Дивися повний текст Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03

Зачем давать? Жил себе человек до 60 лет,не работал. Так пусть дальше себе живёт за то что жил. Он не содержал пенсионеров и с ним надо так же поступить.
zoltr73
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