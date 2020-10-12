Пенсійна реформа суттєво підвищила вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії.
Дивися повний текст Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03
Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
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Дивися повний текст Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03
Зачем давать? Жил себе человек до 60 лет,не работал. Так пусть дальше себе живёт за то что жил. Он не содержал пенсионеров и с ним надо так же поступить.
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