RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Соціальна допомога пенсіонерам,
яким не вистачає стажу

Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03

Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійна реформа суттєво підвищила вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії.

Дивися повний текст Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03

Зачем давать? Жил себе человек до 60 лет,не работал. Так пусть дальше себе живёт за то что жил. Он не содержал пенсионеров и с ним надо так же поступить.
zoltr73
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:41

  zoltr73 написав:Зачем давать? Жил себе человек до 60 лет,не работал. Так пусть дальше себе живёт за то что жил. Он не содержал пенсионеров и с ним надо так же поступить.

НЕ ВРИТЕ!
Госслужащие никогда не платили и не платят никаких налогов, а только живут за счёт налогов еще взятки вымогают! И пенсии им выше, чем трудягам. Видимо, вы один из таких.

А человек неработающий официально не платит только ндфл, а ВСЕ остальные налоги ПЛАТИТ. Акцизы, пошлины и полно других налогов.
freelanc
 
Повідомлень: 91
З нами з: 04.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:44

Re: Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу

freelanc написав:
А человек неработающий официально не платит только ндфл, а ВСЕ остальные налоги ПЛАТИТ. Акцизы, пошлины и полно других налогов.

Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28060
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 6742 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:55

  Faceless написав:
freelanc написав:
А человек неработающий официально не платит только ндфл, а ВСЕ остальные налоги ПЛАТИТ. Акцизы, пошлины и полно других налогов.

Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда

пенсійний фонд наповнюється не лише ЕСВ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 961
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:16

  unicdima написав:
  Faceless написав:
freelanc написав:
А человек неработающий официально не платит только ндфл, а ВСЕ остальные налоги ПЛАТИТ. Акцизы, пошлины и полно других налогов.

Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда

пенсійний фонд наповнюється не лише ЕСВ.

От брехло
ПФУ наполняется из ЕСВ - и в пределах этой суммы назначается пенсия
При назначении пенсии, учитываются взносы в ЕСВ

Если не платил в ЕСВ, значит - нет пенсии.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5501
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:20

  Faceless написав:
freelanc написав:
А человек неработающий официально не платит только ндфл, а ВСЕ остальные налоги ПЛАТИТ. Акцизы, пошлины и полно других налогов.

Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда


А если человек платил, но не 30 или сколько там надо лет, а условно половину времени, мюили три четверти. Несправедливо лишать его пенсионных выплат, рассчитанных на основе уплаченных взносов
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ
R2 » Суб 17 жов, 2020 10:18
6 513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 18:53
p_a_l
Доплати пенсіонерам: уряд визначив категорії українців,...
R2 » Пон 12 жов, 2020 23:50
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 23:50
chervenkoelya
Доплати пенсіонерам старше 75 років розпочнуться з липня...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 14:33
1 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 15:22
ivavictory2107

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17530)
14.11.2020 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.