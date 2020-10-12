Пенсійна реформа суттєво підвищила вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії.
Дивися повний текст Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03
Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:03
Зачем давать? Жил себе человек до 60 лет,не работал. Так пусть дальше себе живёт за то что жил. Он не содержал пенсионеров и с ним надо так же поступить.
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:41
НЕ ВРИТЕ!
Госслужащие никогда не платили и не платят никаких налогов, а только живут за счёт налогов еще взятки вымогают! И пенсии им выше, чем трудягам. Видимо, вы один из таких.
А человек неработающий официально не платит только ндфл, а ВСЕ остальные налоги ПЛАТИТ. Акцизы, пошлины и полно других налогов.
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:44
Re: Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:55
пенсійний фонд наповнюється не лише ЕСВ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:16
От брехло
ПФУ наполняется из ЕСВ - и в пределах этой суммы назначается пенсия
При назначении пенсии, учитываются взносы в ЕСВ
Если не платил в ЕСВ, значит - нет пенсии.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:20
А если человек платил, но не 30 или сколько там надо лет, а условно половину времени, мюили три четверти. Несправедливо лишать его пенсионных выплат, рассчитанных на основе уплаченных взносов
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:31
сам ти брехло
просвещайся, бухгалтер
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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