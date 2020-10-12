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Соціальна допомога пенсіонерам,
яким не вистачає стажу

Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:58

  pesikot написав:
Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда

пенсійний фонд наповнюється не лише ЕСВ.

От брехло
ПФУ наполняется из ЕСВ - и в пределах этой суммы назначается пенсия
При назначении пенсии, учитываются взносы в ЕСВ

Если не платил в ЕСВ, значит - нет пенсии.

Вы когда нибудь прослушивали свой тариф по симкарте. Там что то указывается про какие то проценты в пенсионный фонд.
А при покупке валюты уже никакие проценты не снимаются?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:37

Re: Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу

  p_a_l написав:Вы когда нибудь прослушивали свой тариф по симкарте. Там что то указывается про какие то проценты в пенсионный фонд.
Если насчет симки ->>Тарифы указаны в гривнах с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд, который составляет 7,5% от стоимости услуг без НДС...... А теперь возьмем какого то оператора Водафон например и посмотрим его фин результаты. За 2019 год доход компании составил 15,9 млрд грн. Налог снимают с ...7,5% от стоимости услуг.. а не прибыли. Значит берем 15,9/100% и * 7,5% порядка миллиарда гнривкен в ПФУ. Оператора у нас крупных ТРИ то есть как ми нимум около 3,5 млр гривен в ПФУ ушло.. и это не ЕСВ. То есть в среднем мобильные операторы в месяц наполняют на 290 млн грн ПФУ. Если взять пенсию порядка 3000 грн то они содержат порядка 100 тысяч пенсов. Простых . вот простой пример наполнения ПФУ БЕЗ уплаты ЕСВ. Растаможка есть да много источников есть еще... ПРоблема - это воровство и куча "избранных" пенсов госслужащих всех мастей.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:54

  p_a_l написав:
  pesikot написав:От брехло
ПФУ наполняется из ЕСВ - и в пределах этой суммы назначается пенсия
При назначении пенсии, учитываются взносы в ЕСВ

Если не платил в ЕСВ, значит - нет пенсии.

Вы когда нибудь прослушивали свой тариф по симкарте. Там что то указывается про какие то проценты в пенсионный фонд.
А при покупке валюты уже никакие проценты не снимаются?

та тут сплошь финансовые гуру, что Фаселлес, что Песикот :D
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