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Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:18
p_a_l написав: pesikot написав:
[quote]
Главное, что он ЕСВ не платит и не платил, а потому, объективно, не имеет морального права что-то требовать от пенсионного фонда
пенсійний фонд наповнюється не лише ЕСВ.
От брехло
ПФУ наполняется из ЕСВ - и в пределах этой суммы назначается пенсия
При назначении пенсии, учитываются взносы в ЕСВ
Если не платил в ЕСВ, значит - нет пенсии.
Вы когда нибудь прослушивали свой тариф по симкарте. Там что то указывается про какие то проценты в пенсионный фонд.
А при покупке валюты уже никакие проценты не снимаются?[/quote]
Все эти суммы ни о чем в масштабах ПФ, капля в море
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