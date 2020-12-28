p_a_l написав:
Вы когда нибудь прослушивали свой тариф по симкарте. Там что то указывается про какие то проценты в пенсионный фонд.
А при покупке валюты уже никакие проценты не снимаются?
Все эти суммы ни о чем в масштабах ПФ, капля в море
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:18
Re: Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу
Все эти суммы ни о чем в масштабах ПФ, капля в море
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:25
Я считаю, что пенсии не могут отличаться в разы. Есть пенсии в десять и более раз превышающие минимальную, это не справедливо. Когда повышают минимальную и максимальная повышается и совершенно незаслуженно. Пенсия может быть больше на столько-то, но никак не в разы. Одному на хлеб не хватает, а у других через горло лезет, а ведь все одинаково на страну работали. А представителям власти пенсии вообще не надо платить, т.к. имея зарплаты с пяти- шестизначными цифрами они должны откладывать себе на старость и так для всех с необоснованно высокими зарплатами!
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:29
Если в разы отличались отчисления, значит, в разы могут отличатся и пенсии, это вполне справедливо. Кто-то всю жизнь сидел на минималке, а кто-то учислся, пахал, развивался, и зарабатывал 15-20 минималок, и соответственно делал отчисления в десять и более раз больше - он имеет право и пенсию получать в 10-15 раз выше, это вполне справедливо
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