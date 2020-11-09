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Працівники ЖЕКу в Києві
вимагали 100 тисяч гривень за...

Працівники ЖЕКу в Києві вимагали 100 тисяч гривень за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:13

Працівники ЖЕКу в Києві вимагали 100 тисяч гривень за...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві викрито на одержанні неправомірної вигоди працівників однієї з житлово-експлуатаційних дільниць.

Дивися повний текст Працівники ЖЕКу в Києві вимагали 100 тисяч гривень за розміщення бізнесу у квартирі.
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