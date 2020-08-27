Нинішнє зміцнення гривні є тимчасовим перепочинком і в найближчі тижні повернеться до поступового падіння.
Дивися повний текст В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:25
В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:25
укрепилась на 12%, то есть почти на 3грн? ну ну, дайте еще почитать таких постов
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:39
Яких сезонних факторів? Екпорт зростає, а купувати газ вже немає куди бо сховища повні?
Єдине що може вплинути це пожвавлення імпорту, але воно поки що не намічається, бо українці у стресових ситуаціях зменшують споживання імпортного ширпотребу не першої необхідності.
|