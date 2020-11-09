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В Україні найближчим часом
почне падати гривня - ICU

В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:25

В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU

Пропонуємо до обговорення:
Нинішнє зміцнення гривні є тимчасовим перепочинком і в найближчі тижні повернеться до поступового падіння.

Дивися повний текст В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:25

укрепилась на 12%, то есть почти на 3грн? ну ну, дайте еще почитать таких постов
dimirhome2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:39

Яких сезонних факторів? Екпорт зростає, а купувати газ вже немає куди бо сховища повні?
Єдине що може вплинути це пожвавлення імпорту, але воно поки що не намічається, бо українці у стресових ситуаціях зменшують споживання імпортного ширпотребу не першої необхідності.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:15

какие 12% ?!!!!!! Садись, двойка тебе !!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:11

  bodia1406 написав:Яких сезонних факторів? Екпорт зростає, а купувати газ вже немає куди бо сховища повні?
Єдине що може вплинути це пожвавлення імпорту, але воно поки що не намічається, бо українці у стресових ситуаціях зменшують споживання імпортного ширпотребу не першої необхідності.


Что экспортируем? По каким категориям рост? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:20

  Ratatui написав:По каким категориям рост? :shock:


зовнішні борги :)
Амвросий
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