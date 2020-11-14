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Кому в Україні платять 25
тисяч за роботу вдома:...

Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:51

Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам і менеджерам з продажу.

Дивися повний текст Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:52

Когда безработица растет и работу найти становится труднее, рассказывают байки как ктото зарабатывает. К чему это писать? От того что будешь говорить халва, халва, во рту слаще не станет
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:48

Это чтобы сказать "если ваша зп меньше - значит вы ленивый и больше не стоите. Ответьте себе на вопрос, а за что вам платить больше". Такие наглости читал на другом форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:44

Менеджер по туризму и картограф - смущают.
Одно не востребованно там вообще все плохо, второе - нафиг не нужно никому.
Juna
 
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