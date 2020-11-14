В Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам і менеджерам з продажу.
Дивися повний текст Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:51
Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:52
Когда безработица растет и работу найти становится труднее, рассказывают байки как ктото зарабатывает. К чему это писать? От того что будешь говорить халва, халва, во рту слаще не станет
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:48
Это чтобы сказать "если ваша зп меньше - значит вы ленивый и больше не стоите. Ответьте себе на вопрос, а за что вам платить больше". Такие наглости читал на другом форуме.
.
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:44
Менеджер по туризму и картограф - смущают.
Одно не востребованно там вообще все плохо, второе - нафиг не нужно никому.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:26
Re: Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
А ведь часто так и есть, как бы ни неприятно это было многим слышать
|