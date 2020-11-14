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Кому в Україні платять 25
тисяч за роботу вдома:...

Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:51

Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам і менеджерам з продажу.

Дивися повний текст Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:52

Когда безработица растет и работу найти становится труднее, рассказывают байки как ктото зарабатывает. К чему это писать? От того что будешь говорить халва, халва, во рту слаще не станет
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:48

Это чтобы сказать "если ваша зп меньше - значит вы ленивый и больше не стоите. Ответьте себе на вопрос, а за что вам платить больше". Такие наглости читал на другом форуме.
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freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:44

Менеджер по туризму и картограф - смущают.
Одно не востребованно там вообще все плохо, второе - нафиг не нужно никому.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:26

Re: Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...

freelanc написав:Это чтобы сказать "если ваша зп меньше - значит вы ленивый и больше не стоите. Ответьте себе на вопрос, а за что вам платить больше". Такие наглости читал на другом форуме.
А ведь часто так и есть, как бы ни неприятно это было многим слышать
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:06

  Faceless написав:А ведь часто так и есть, как бы ни неприятно это было многим слышать


Если ты - замечательный преподаватель, на уроки которого дети ходят с удовольствием, и предмет которого в ЗНО сдают на высшие баллы, но живёшь в райцентре херсонской или запорожской области и получаешь в разы меньше, чем преподаватель элитной гимназии в Киеве, - увольняйся и иди на базар торговать, потому что, раз у тебя зарплата маленькая, значит, ты ни на что не годен?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:05

  PasserBy написав:
  Faceless написав:А ведь часто так и есть, как бы ни неприятно это было многим слышать


Если ты - замечательный преподаватель, на уроки которого дети ходят с удовольствием, и предмет которого в ЗНО сдают на высшие баллы, но живёшь в райцентре херсонской или запорожской области и получаешь в разы меньше, чем преподаватель элитной гимназии в Киеве, - увольняйся и иди на базар торговать, потому что, раз у тебя зарплата маленькая, значит, ты ни на что не годен?

Нет, это значит, что что-то в этой истории, мягко говоря, неправда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:35

Re: Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...

Я, всем кто жалуется на размер зарплаты, говорю, что выучить английский с современным уровнем технологий - не такая непосильная задача.
Потом сиди себе дома или в любой другой точке мира, текстики переводи с английского на русский. Зарплата - от $2000 в месяц, если через посредника. Если напрямую, то ещё выше. По крайней мере так было до карантина. Сейчас скорее всего спрос временно поубавился, но и язык учится не за 1 день

Ах да, это не халява, за такие деньги нужно впахивать 5 дней в неделю 8 часов в день. Чаи отгонять и фильмы отсмотреть весь рабочий день не получится, т.к. оплата сдельная со ставкой $0. Но, это те деньги, которые, при должной трудолюбивости можно реально получать.

Вот, например: https://help.onehourtranslation.com/en/ ... can-i-earn
"the starting pay for a project which takes an hour to complete is $12", т.е. $12 в час.

Для заказчика тот же перевод с английского на русский стоит €0.084/word * 200 Words/hour = 16,8 евро в час
safonovstanislav
 
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