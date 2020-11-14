В Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам і менеджерам з продажу.
Дивися повний текст Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 13:51
Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:52
Когда безработица растет и работу найти становится труднее, рассказывают байки как ктото зарабатывает. К чему это писать? От того что будешь говорить халва, халва, во рту слаще не станет
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:48
Это чтобы сказать "если ваша зп меньше - значит вы ленивый и больше не стоите. Ответьте себе на вопрос, а за что вам платить больше". Такие наглости читал на другом форуме.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 12:44
Менеджер по туризму и картограф - смущают.
Одно не востребованно там вообще все плохо, второе - нафиг не нужно никому.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:26
Re: Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
А ведь часто так и есть, как бы ни неприятно это было многим слышать
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:06
Если ты - замечательный преподаватель, на уроки которого дети ходят с удовольствием, и предмет которого в ЗНО сдают на высшие баллы, но живёшь в райцентре херсонской или запорожской области и получаешь в разы меньше, чем преподаватель элитной гимназии в Киеве, - увольняйся и иди на базар торговать, потому что, раз у тебя зарплата маленькая, значит, ты ни на что не годен?
Додано: Пон 16 лис, 2020 01:05
Нет, это значит, что что-то в этой истории, мягко говоря, неправда
Додано: Пон 16 лис, 2020 01:35
Re: Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
Я, всем кто жалуется на размер зарплаты, говорю, что выучить английский с современным уровнем технологий - не такая непосильная задача.
Потом сиди себе дома или в любой другой точке мира, текстики переводи с английского на русский. Зарплата - от $2000 в месяц, если через посредника. Если напрямую, то ещё выше. По крайней мере так было до карантина. Сейчас скорее всего спрос временно поубавился, но и язык учится не за 1 день
Ах да, это не халява, за такие деньги нужно впахивать 5 дней в неделю 8 часов в день. Чаи отгонять и фильмы отсмотреть весь рабочий день не получится, т.к. оплата сдельная со ставкой $0. Но, это те деньги, которые, при должной трудолюбивости можно реально получать.
Вот, например:
"the starting pay for a project which takes an hour to complete is $12", т.е. $12 в час.
Для заказчика тот же перевод с английского на русский стоит €0.084/word * 200 Words/hour = 16,8 евро в час
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