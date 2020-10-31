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Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів, відзначають в Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ).
Дивися повний текст Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав - Асоціація
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Додано: Суб 14 лис, 2020 19:55
Конечно, люди просто так не платят, давайте их заставим платить любой ценой...
Цинизм высшей пробы!!!
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Valeriy237
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Суб 31 жов, 2020 22:41
shapo