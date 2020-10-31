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Рівень платежів населення за
газ катастрофічно впав -...

Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:55

Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...

Пропонуємо до обговорення:
Після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів, відзначають в Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ).

Дивися повний текст Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав - Асоціація.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:55

Конечно, люди просто так не платят, давайте их заставим платить любой ценой...
Цинизм высшей пробы!!!
Valeriy237
 
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