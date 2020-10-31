Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
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Після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів, відзначають в Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ).
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))