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Рівень платежів населення за
газ катастрофічно впав -...

Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:55

Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...

Пропонуємо до обговорення:
Після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів, відзначають в Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ).

Дивися повний текст Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав - Асоціація.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:55

Конечно, люди просто так не платят, давайте их заставим платить любой ценой...
Цинизм высшей пробы!!!
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:38

  Valeriy237 написав:Конечно, люди просто так не платят, давайте их заставим платить любой ценой...
Цинизм высшей пробы!!!

Высшая проба тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0580874-20#Text
даже не потребляя за доставку 31/126/314 по минимуму оплати
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:25

Цена газа несопоставимы с зарплатами и пенсиями, кто использует газ на отопление своих домов, - покупает газ оптом от100 м.куб, никакой скидки и социальной справедливости нет, в больших городах в многоэтажках потребление до 5 куб, м. Газа ежемесячно и круглый год, а внаселеных пунктах мы платим от 100 грн только за доставку по тем трубам которые сооружёны за наш счёт, оборзели обнаглели, газ без стоимости доставки дороже чем в прошлом году, когда нажретесь господа?
volandv1953
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:24

Не хотят правду сказать. Люди не платят, потому что не могут!
arbalet1974
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:05

Рынок газа запущен и приравнян к европейскому, а зарплату мы не можем , нет, НЕХОТИМ ДАВАТЬ европейскую.
И это все же МАРАЗМ - плата за транспортировку газа , который самотоком идет , после центральной газораспределительной станции (ГРС).
Доставку до центральной ГРС включите в стоимость газа. С начала года мы платим за доставку газа, но нигде ни разу я не увидел чтобы красились открытые газоводы. Скоро будем платить и за покраску садоводов отдельно и за их РЕМОНТ отдельно. Сами себе, за свои деньги провели газоводы, а теперь они не наша собственность да и еще плати за то что ГАЗ по ним идет самотоком. Верните вложенные людьми средства, с учетом инфляции, а потом требуйте оплату за транспортировку. Странное ещё и то что не один человек не подал в суд на газовые компании за рейдерское отчуждение частной собственности .
niknik25011969
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:22

Valeriy237 согласен полностью-цены в космос...качество,кстати,дерьмо...раздеть пытаются по максимуму...
apve_aleks
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 06:13

И правильно делают люди сидят дома не работают, пусть платят гниды из кабмина и верховной рады
hanenkonikola
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 07:18

Для початку нехай дадуть відповідь на одне просте питання: чому газ закупляли та закачували у сховища по одній вартості, а зараз той же газ із сховищ продають населенню вдвічі-втричі дорожче. Ось як розтлумачать, а не будуть приводити міфічні аргументи про вартість на європейському ринку (бо газ там зараз не купляють, а підіймають зі сховищ)-ось тоді можна про щось балакати...
matvicvic
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