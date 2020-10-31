Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...

Додано: Нед 15 лис, 2020 13:05

Рынок газа запущен и приравнян к европейскому, а зарплату мы не можем , нет, НЕХОТИМ ДАВАТЬ европейскую.

И это все же МАРАЗМ - плата за транспортировку газа , который самотоком идет , после центральной газораспределительной станции (ГРС).

Доставку до центральной ГРС включите в стоимость газа. С начала года мы платим за доставку газа, но нигде ни разу я не увидел чтобы красились открытые газоводы. Скоро будем платить и за покраску садоводов отдельно и за их РЕМОНТ отдельно. Сами себе, за свои деньги провели газоводы, а теперь они не наша собственность да и еще плати за то что ГАЗ по ним идет самотоком. Верните вложенные людьми средства, с учетом инфляции, а потом требуйте оплату за транспортировку. Странное ещё и то что не один человек не подал в суд на газовые компании за рейдерское отчуждение частной собственности .