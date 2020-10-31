Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
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Після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів, відзначають в Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ).
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Цена газа несопоставимы с зарплатами и пенсиями, кто использует газ на отопление своих домов, - покупает газ оптом от100 м.куб, никакой скидки и социальной справедливости нет, в больших городах в многоэтажках потребление до 5 куб, м. Газа ежемесячно и круглый год, а внаселеных пунктах мы платим от 100 грн только за доставку по тем трубам которые сооружёны за наш счёт, оборзели обнаглели, газ без стоимости доставки дороже чем в прошлом году, когда нажретесь господа?
Рынок газа запущен и приравнян к европейскому, а зарплату мы не можем , нет, НЕХОТИМ ДАВАТЬ европейскую. И это все же МАРАЗМ - плата за транспортировку газа , который самотоком идет , после центральной газораспределительной станции (ГРС). Доставку до центральной ГРС включите в стоимость газа. С начала года мы платим за доставку газа, но нигде ни разу я не увидел чтобы красились открытые газоводы. Скоро будем платить и за покраску садоводов отдельно и за их РЕМОНТ отдельно. Сами себе, за свои деньги провели газоводы, а теперь они не наша собственность да и еще плати за то что ГАЗ по ним идет самотоком. Верните вложенные людьми средства, с учетом инфляции, а потом требуйте оплату за транспортировку. Странное ещё и то что не один человек не подал в суд на газовые компании за рейдерское отчуждение частной собственности .
Для початку нехай дадуть відповідь на одне просте питання: чому газ закупляли та закачували у сховища по одній вартості, а зараз той же газ із сховищ продають населенню вдвічі-втричі дорожче. Ось як розтлумачать, а не будуть приводити міфічні аргументи про вартість на європейському ринку (бо газ там зараз не купляють, а підіймають зі сховищ)-ось тоді можна про щось балакати...