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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:41
Re: Рівень платежів населення за газ катастрофічно впав -...
Бедные поставщики...их наконец то обули за тройную плату за квартирные, домовые счетчики и прочие "плюшки". Ну и как не осталось рычагов, в суд товарищи в суд, как сами же и советовали потребителю, насчитывая левые кубы по домовым.
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