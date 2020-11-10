Гроші будуть накопичуватися, а під час досягнення 60 років їх можна буде зняти.
Дивися повний текст На українців чекає масштабна пенсійна реформа.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44
На українців чекає масштабна пенсійна реформа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців чекає масштабна пенсійна реформа.
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:57
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:44
Ни пенсии ни денег как результат этой превдореформы!!! Только (далекий в экономических вопросах) а попросту говоря де*** может предложить эту накопительную систему в стране, где полностью уничтожена экономика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:50
Мизантроп, а вы сидели мой вечер!
Не верю в пенсию Украины, ни капельки!
Все президенты пizдyны, и воры!
Из второй Франции, сделали первое Сомали!
Хотите решить пенсионную систему, запретите выезд всех политиков(в том числе сельских депутатов) за рубеж, а также членов их семей.
И все сразу станет хорошо!
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:36
Ну почему нельзя людям дать выбор пенсионного фонда. Таким образом и можно решить проблему "обесценивания" накопленных денег. Пускай люди выбирают в какой пенсионный фонд какой страны они хотят вкладывать деньги, раз наш НБУ не может гарантировать низкую инфляцию
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