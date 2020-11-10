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На українців чекає
масштабна пенсійна реформа

На українців чекає масштабна пенсійна реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44

На українців чекає масштабна пенсійна реформа

Пропонуємо до обговорення:
Гроші будуть накопичуватися, а під час досягнення 60 років їх можна буде зняти.

Дивися повний текст На українців чекає масштабна пенсійна реформа.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:45

так не давайте пенсии тем кто не работал и появятся деньги.
zoltr73
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:57

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:44

Ни пенсии ни денег как результат этой превдореформы!!! Только (далекий в экономических вопросах) а попросту говоря де*** может предложить эту накопительную систему в стране, где полностью уничтожена экономика.
homemail2003_sn
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:50

Мизантроп, а вы сидели мой вечер!
Не верю в пенсию Украины, ни капельки!
Все президенты пizдyны, и воры!
Из второй Франции, сделали первое Сомали!
Хотите решить пенсионную систему, запретите выезд всех политиков(в том числе сельских депутатов) за рубеж, а также членов их семей.
И все сразу станет хорошо!
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:36

Ну почему нельзя людям дать выбор пенсионного фонда. Таким образом и можно решить проблему "обесценивания" накопленных денег. Пускай люди выбирают в какой пенсионный фонд какой страны они хотят вкладывать деньги, раз наш НБУ не может гарантировать низкую инфляцию
vertyk_yoka16
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