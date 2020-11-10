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На українців чекає
масштабна пенсійна реформа

На українців чекає масштабна пенсійна реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44

На українців чекає масштабна пенсійна реформа

Пропонуємо до обговорення:
Гроші будуть накопичуватися, а під час досягнення 60 років їх можна буде зняти.

Дивися повний текст На українців чекає масштабна пенсійна реформа.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:45

так не давайте пенсии тем кто не работал и появятся деньги.
zoltr73
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:57

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:36

Ну почему нельзя людям дать выбор пенсионного фонда. Таким образом и можно решить проблему "обесценивания" накопленных денег. Пускай люди выбирают в какой пенсионный фонд какой страны они хотят вкладывать деньги, раз наш НБУ не может гарантировать низкую инфляцию
vertyk_yoka16
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:06

самый большой песионный фонд в НБУ, и даже там часть денег украли, про остальных промолчу...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:15

Я не верю в долгосрочные проекты государства. Опыт прошлых лет доказывает, что я права. Все помнят страхование детей до совершеннолетия? Где наши деньги?.. Этот проект еще мифичнее.
mojuspeh
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:07

Пустите иностранные пенсионные фонды в страну. Чтобы у людей был выбор инвестировать в иностранные инвестиционные бумаги.

Украинский рынок инвест услуг просто гнилое дно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:18

  edvardd написав:самый большой песионный фонд в НБУ, и даже там часть денег украли, про остальных промолчу...


Да но дело не в воровстве из пенсионного фонда НБУ (довольно крупного на самом деле), а в абсолютном не выполнении одной из функций денег -сбережения стоимости- гривней. Что подтверждается ее 25 летней историей. Поэтому работает только солидарная система. А поскольку в ней денег всегда мало, то никогда пенсионеры не будут обеспеченными - вне зависимости от своих доходов и уплачиваемых соцвзносах в трудоспособном возрасте.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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