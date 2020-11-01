RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заробітчани почнуть їздити в
Україну: яких змін варто...

Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49

Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...

Пропонуємо до обговорення:
Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу, аби досягти економічного зростання.

Дивися повний текст Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто очікувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49

Мы и есть страна третьего мира, что за сказки?
kdevil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 25.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду
R2 » Сер 04 лис, 2020 10:06
1 295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 10:06
RO41m
В яких випадках відеозапис з приладу ТruCAM не є...
R2 » Нед 01 лис, 2020 11:50
5 409
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 10:28
Ratatui
Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких...
R2 » П'ят 30 жов, 2020 10:48
1 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 10:48
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17531)
14.11.2020 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.