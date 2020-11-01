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Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49
Пропонуємо до обговорення:
Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу, аби досягти економічного зростання.
Дивися повний текст Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто очікувати
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49
Мы и есть страна третьего мира, что за сказки?
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kdevil
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