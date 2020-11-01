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Заробітчани почнуть їздити в
Україну: яких змін варто...

Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49

Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...

Пропонуємо до обговорення:
Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу, аби досягти економічного зростання.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49

Мы и есть страна третьего мира, что за сказки?
kdevil
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:01

-- Но деньги! -- застонали васюкинцы.-- Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
-- Все учтено могучим ураганом,-- сказал О. Бендер,-деньги дадут сборы.
-- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...
-- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:35

"нам потрібно створювати в Україні сприятливе культурне середовище, яке буде з повагою ставитися до іноземних чужинських культур і традицій"-
дем.партия США экспортирует BLM в Украину? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:27

Возьмём ещё больше кредитов, наймем немцев и американцев, которые нам эти кредиты и отработают (с)
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:34

Видимо, наркоту у нас все же легализовали ... То Крым *завоевывать* собираются, то заробитчан привозить...Интересно, а ГДЕ работать будут эти импортные, если все заводы разрушили (декоммунизировали*) и даже СВОИМ работать негде - едут *за бугор*!?
karmakova_galina53
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:45

Пранджу застивите носить. А своих женщин в рабство потому что понаедут всякие ну-ну.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:54

нам доведеться імпортувати робочу силу. Для того щоб імпортувати робочу силу, нам потрібно створювати в Україні сприятливе культурне середовище, яке буде з повагою ставитися до іноземних чужинських культур і традицій


Под это дело можно обложить новым налогом местных жителей и дать льготы и субсидии иноземцам и чужеродцам. Чтобы помочь им в адаптации и дать преимущество перед местными жителями.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:00

Re: Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...

нам потрібно створювати в Україні сприятливе культурне середовище,... ага то есть вот говорят вьетнамцу.. ты парень к нам на работу давай. Денег нет но культурную среду гарантируем. Из страны бежит собственное население от всех этих рехформ..беспределов и маразмов. А они хотят иностраную рабочую силу. Тут разве что Сомалийские пираты согласятся) Морской кордон охранять.. своего то флота нет. Им и зарплаты платить не нужно будет)).
Джон
 
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Кстати, заробитчане уже ездят в Украину.
Например Найем, Абромавичус, Арахамия, Аслунд, Квасьневский, Новак, Бальчун и т.д.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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