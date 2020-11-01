Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу, аби досягти економічного зростання.
Дивися повний текст Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто очікувати.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:49
Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто очікувати.
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:01
-- Но деньги! -- застонали васюкинцы.-- Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
-- Все учтено могучим ураганом,-- сказал О. Бендер,-деньги дадут сборы.
-- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...
-- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:35
"нам потрібно створювати в Україні сприятливе культурне середовище, яке буде з повагою ставитися до іноземних чужинських культур і традицій"-
дем.партия США экспортирует BLM в Украину? :)
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:27
Возьмём ещё больше кредитов, наймем немцев и американцев, которые нам эти кредиты и отработают (с)
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:34
Видимо, наркоту у нас все же легализовали ... То Крым *завоевывать* собираются, то заробитчан привозить...Интересно, а ГДЕ работать будут эти импортные, если все заводы разрушили (декоммунизировали*) и даже СВОИМ работать негде - едут *за бугор*!?
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:45
Пранджу застивите носить. А своих женщин в рабство потому что понаедут всякие ну-ну.
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:54
Под это дело можно обложить новым налогом местных жителей и дать льготы и субсидии иноземцам и чужеродцам. Чтобы помочь им в адаптации и дать преимущество перед местными жителями.
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:00
Re: Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
нам потрібно створювати в Україні сприятливе культурне середовище,... ага то есть вот говорят вьетнамцу.. ты парень к нам на работу давай. Денег нет но культурную среду гарантируем. Из страны бежит собственное население от всех этих рехформ..беспределов и маразмов. А они хотят иностраную рабочую силу. Тут разве что Сомалийские пираты согласятся) Морской кордон охранять.. своего то флота нет. Им и зарплаты платить не нужно будет)).
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03
Кстати, заробитчане уже ездят в Украину.
Например Найем, Абромавичус, Арахамия, Аслунд, Квасьневский, Новак, Бальчун и т.д.
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