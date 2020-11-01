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Заробітчани почнуть їздити в Україну: яких змін варто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18
Никто сюда не поедет. Потенциальные заробитчане поедут наравне с нашими в Польшу или еще дальше, там платят больше и условия для жизни на порядок выше.
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eduard_k
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:47
-А где взять страны еще более третьего мира, чем постреформенная Украина?
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di2gard
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