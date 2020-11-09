Верховний суд вперше постановив виплатити 350 тисяч гривень інвестору за недобудовану квартиру, який так і не отримав житла.
Дивися повний текст В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за нездану квартиру: як засудити забудовника.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:53
В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за...
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Дивися повний текст В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за нездану квартиру: як засудити забудовника.
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:53
ну и конечно же застройщик сидит не где-нибудь в Испании, а в Киеве... покорно дожидается решения суда и готовит денежки?
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