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В Україні інвестор отримав
моральну компенсацію за...

В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:53

В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд вперше постановив виплатити 350 тисяч гривень інвестору за недобудовану квартиру, який так і не отримав житла.

Дивися повний текст В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за нездану квартиру: як засудити забудовника.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:53

ну и конечно же застройщик сидит не где-нибудь в Испании, а в Киеве... покорно дожидается решения суда и готовит денежки?
kdevil
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