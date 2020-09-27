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Дивися повний текст Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з модульних кубиків в Стокгольмі (фото).
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Додано: Нед 15 лис, 2020 07:56
Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з...
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Дивися повний текст Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з модульних кубиків в Стокгольмі (фото).
Додано: Нед 15 лис, 2020 08:29
Панельки - зло.
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