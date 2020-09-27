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Кращим хмарочосом у світі
визнано житловий комплекс з...

Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 07:56

Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з...

Пропонуємо до обговорення:
Проц е пише "budport":http://budport.com.ua/

Дивися повний текст Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з модульних кубиків в Стокгольмі (фото).
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