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Податок на авто хочуть збільшити
до 6 мінімальних зарплат

Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:43

Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати від «Слуга народу» пропонують збільшити податок на автомобілі. Про це йдеться в законопроєкті №3704.

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