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Податок на авто хочуть збільшити
до 6 мінімальних зарплат

Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:43

Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати від «Слуга народу» пропонують збільшити податок на автомобілі. Про це йдеться в законопроєкті №3704.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:43

Старая растоможка только в рассрочку.
zoltr73
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:00

д*****. А если человек хочет ездить на нормальном авто и берет его в рассрочку/кредит, 8 лет платить и кредит, и налог? Не пробовали деньги брать у тех, у кого третья и больше машина на человека? Они точно не обнеют на штуку евро в год. А иначе рынок новых авто скоро обвалится в край...
risska0328
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 04:55

Правильно европейская практика, у кого есть деньги на такое авто может и больше заплатить поддерживаю
sweet91113
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