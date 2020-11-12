Народні депутати від «Слуга народу» пропонують збільшити податок на автомобілі. Про це йдеться в законопроєкті №3704.
Дивися повний текст Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 08:43
Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат.
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:00
д*****. А если человек хочет ездить на нормальном авто и берет его в рассрочку/кредит, 8 лет платить и кредит, и налог? Не пробовали деньги брать у тех, у кого третья и больше машина на человека? Они точно не обнеют на штуку евро в год. А иначе рынок новых авто скоро обвалится в край...
Додано: Пон 16 лис, 2020 04:55
Правильно европейская практика, у кого есть деньги на такое авто может и больше заплатить поддерживаю
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