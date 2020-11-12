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Податок на авто хочуть збільшити
до 6 мінімальних зарплат

Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:43

Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати від «Слуга народу» пропонують збільшити податок на автомобілі. Про це йдеться в законопроєкті №3704.

Дивися повний текст Податок на авто хочуть збільшити до 6 мінімальних зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:43

Старая растоможка только в рассрочку.
zoltr73
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:00

д*****. А если человек хочет ездить на нормальном авто и берет его в рассрочку/кредит, 8 лет платить и кредит, и налог? Не пробовали деньги брать у тех, у кого третья и больше машина на человека? Они точно не обнеют на штуку евро в год. А иначе рынок новых авто скоро обвалится в край...
risska0328
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 04:55

Правильно европейская практика, у кого есть деньги на такое авто может и больше заплатить поддерживаю
sweet91113
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:07

risska0328

1,2 млн грн/ 28,5 = 42100. У Шкоды таких машин практически нет. Буквально пару самых крутых комплектаций у самого большого кроссовера Кодиак. То же самое у Митсубиши - только Паджеро последний превышает эту планку. Аутлендер, АСХ и тд. - не дотягивают. То же самое у Форда, Хонды и Рено. Только большие внедорожники и Мустанги (есть ли новые официалы в Украине???). Поэтому людей обеспеченного среднего класса этот налог не коснется. Брать в кредит Ленд Крузер, Ягуар или Лексус - ну это извините, как то тупо (ну может кроме юр.лица). А если человек - физ.лицо. с мозгами не дружит - пусть тогда и государству от этого будет польза)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:55

С зарплаты налоги берут однозначно,.. это как алкоголику найти повод выпить, так и этому правительству, а давайте налог на детей, на окна в доме , на мобильные телефоны, на количество трусов на 1 го человека, на дом или квартиру которую купили , а чаще взяли в кредит , всю равняетесь на Европу , так там и другие зарплаты и цены на еду и одежду не то что у нас, и бюджет там не пилят, и вторые туры голосований не проводят если отрыв кандидатов очевиден даже на пару процентов..Как то однобоко смотрим что Европа платит но не сколько зарабатывает..
lucenkovlad75
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:23

Налог?

Кто сегодня думает, что его этот налог не коснется - глубоко заблуждается. Сегодня обложал налогом соседа ,а завтра уже вас. И некому будет вступиться. Посмотрите на ситуацию с газом и субсидиями. Сказали те кто может пусть платят, а бабушки не будут у них субсидия. И где теперь эта реклама? Нет больше субсидии или ее так порезали, что не хватает. Завтра у вас не будет пенсии, послезавтра отберут машину, дом, последние трусы!
bukaserg1984
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:19

Видно, шо влада полностью в ж....
fedorinf
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:28

высокий порог:
нужно всё что больше 100 минималок - облагать хотябы 3,,, 5 минималок
а если стоимость больше 200 мин ЗП налог должен быть не меньше 10 минималок.

но нужно чтобы все деньги которые собирали по этому налогу - шли на развитие общественного транспорта и внедрение бесплатного городского и пригородного транспорта для всех!!!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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