У середньому американські розробники отримують найвищі зарплати:
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10
Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
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Дивися повний текст Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка).
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14
Вы откуда эти цифры взяли, наркоманы. В Штатах кроме ЗП есть еще акции и бонусы, которые могут быть больше зп. А вот с Украиной то вообще огонь - 43т$ бакса в год - это 3600$ месяц в среднем. Наверняка инфоцигане эту цифру подкинули, чтоб народ на их мега тренинги и курсы бежал :D А вот а UK за эти деньги из таблички можно жить где-то в селе, спать в офисе или на скамейке в городском парке :D
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