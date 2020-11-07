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Країни, де IT- фахівці заробляють
найбільше (інфографіка)

Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10

Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)

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У середньому американські розробники отримують найвищі зарплати:

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10

43600/12 = 3633$ на пятачину.
Ой, всё :)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14

Вы откуда эти цифры взяли, наркоманы. В Штатах кроме ЗП есть еще акции и бонусы, которые могут быть больше зп. А вот с Украиной то вообще огонь - 43т$ бакса в год - это 3600$ месяц в среднем. Наверняка инфоцигане эту цифру подкинули, чтоб народ на их мега тренинги и курсы бежал :D А вот а UK за эти деньги из таблички можно жить где-то в селе, спать в офисе или на скамейке в городском парке :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:45

  summacut написав:43600/12 = 3633$ на пятачину.
Ой, всё :)


Не, ну че, цифра реальная, если учитывать максимум, а не среднюю. Только они умалчивают какие требования и какой процент сможет столько заработать и какое для этого образование, опыт и везение нужно и как для этого нужно вкалывать :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:01

  Амвросий написав:
  summacut написав:43600/12 = 3633$ на пятачину.
Ой, всё :)


Не, ну че, цифра реальная, если учитывать максимум, а не среднюю. Только они умалчивают какие требования и какой процент сможет столько заработать и какое для этого образование, опыт и везение нужно и как для этого нужно вкалывать :)


Может :) Но в статье русским по-белому написано именно о средней.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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