У середньому американські розробники отримують найвищі зарплати:
Дивися повний текст Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка).
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10
Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
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Дивися повний текст Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка).
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14
Вы откуда эти цифры взяли, наркоманы. В Штатах кроме ЗП есть еще акции и бонусы, которые могут быть больше зп. А вот с Украиной то вообще огонь - 43т$ бакса в год - это 3600$ месяц в среднем. Наверняка инфоцигане эту цифру подкинули, чтоб народ на их мега тренинги и курсы бежал :D А вот а UK за эти деньги из таблички можно жить где-то в селе, спать в офисе или на скамейке в городском парке :D
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:45
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:01
Может Но в статье русским по-белому написано именно о средней.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:54
статистика взята с потолка. хотите реальной статистики - 2к баксов в среднем, вот пруф
сам ходил по собесам летом, статистику полностью подтверждаю. Некоторые компании сами ориентируются на статистику Доу, что бы понять сколько стоит та или иная позиция
Для тех, кто доказывает обратное: за 4.5к, который потолок для Укр, необходим стиль жизни ноулайфера. Те вам нужно будет заниматься практикой + теорией: алгоритмами, методологиями, архитектурой и тд, по 12-13ч в день на протяжении 3-4 лет, забудьте вообще о чем-то кроме ИТ)
Да, такие зарплаты такие есть, но статистически таких людей мало: не все готовы отдать 3-4 года жизни
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