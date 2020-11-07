Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)

Додано: Нед 15 лис, 2020 20:19

Я двлек от украинского рынка труда в области ИТ, но по опыту общения со знакомыми у меня создаётся впечатление, что журналисты специально или непредумышленно сильно "раздувают" сегмент рынка, в котором получеют, скажем, от $35000 в год.То есть да, такие люди есть, их не единицы и не десятки, но их количество исчисляется тысячами, а не десятками тысяч. В то время как общее число тех, кто получил дипломы в области ИТ за последние 20 лет исчисляется сотнями тысяч.Поэтому говорить о том, что на украинском ИТ рынке легко найти вакансию на $35000 а год или больше - наверное сильное преувеличение. Особенно если речь идёт о людях, за которых рекрутеры не устраивают баталии