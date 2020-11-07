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Країни, де IT- фахівці заробляють
найбільше (інфографіка)

Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10

Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У середньому американські розробники отримують найвищі зарплати:

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10

43600/12 = 3633$ на пятачину.
Ой, всё :)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14

Вы откуда эти цифры взяли, наркоманы. В Штатах кроме ЗП есть еще акции и бонусы, которые могут быть больше зп. А вот с Украиной то вообще огонь - 43т$ бакса в год - это 3600$ месяц в среднем. Наверняка инфоцигане эту цифру подкинули, чтоб народ на их мега тренинги и курсы бежал :D А вот а UK за эти деньги из таблички можно жить где-то в селе, спать в офисе или на скамейке в городском парке :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:45

  summacut написав:43600/12 = 3633$ на пятачину.
Ой, всё :)


Не, ну че, цифра реальная, если учитывать максимум, а не среднюю. Только они умалчивают какие требования и какой процент сможет столько заработать и какое для этого образование, опыт и везение нужно и как для этого нужно вкалывать :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:01

  Амвросий написав:
  summacut написав:43600/12 = 3633$ на пятачину.
Ой, всё :)


Не, ну че, цифра реальная, если учитывать максимум, а не среднюю. Только они умалчивают какие требования и какой процент сможет столько заработать и какое для этого образование, опыт и везение нужно и как для этого нужно вкалывать :)


Может :) Но в статье русским по-белому написано именно о средней.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:54

статистика взята с потолка. хотите реальной статистики - 2к баксов в среднем, вот пруф
https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10
сам ходил по собесам летом, статистику полностью подтверждаю. Некоторые компании сами ориентируются на статистику Доу, что бы понять сколько стоит та или иная позиция
Для тех, кто доказывает обратное: за 4.5к, который потолок для Укр, необходим стиль жизни ноулайфера. Те вам нужно будет заниматься практикой + теорией: алгоритмами, методологиями, архитектурой и тд, по 12-13ч в день на протяжении 3-4 лет, забудьте вообще о чем-то кроме ИТ)
Да, такие зарплаты такие есть, но статистически таких людей мало: не все готовы отдать 3-4 года жизни
oknerbob
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:19

Я двлек от украинского рынка труда в области ИТ, но по опыту общения со знакомыми у меня создаётся впечатление, что журналисты специально или непредумышленно сильно "раздувают" сегмент рынка, в котором получеют, скажем, от $35000 в год.
То есть да, такие люди есть, их не единицы и не десятки, но их количество исчисляется тысячами, а не десятками тысяч. В то время как общее число тех, кто получил дипломы в области ИТ за последние 20 лет исчисляется сотнями тысяч.
Поэтому говорить о том, что на украинском ИТ рынке легко найти вакансию на $35000 а год или больше - наверное сильное преувеличение. Особенно если речь идёт о людях, за которых рекрутеры не устраивают баталии :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:42

  oknerbob написав:статистика взята с потолка. хотите реальной статистики - 2к баксов в среднем, вот пруф
https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10
сам ходил по собесам летом, статистику полностью подтверждаю. Некоторые компании сами ориентируются на статистику Доу, что бы понять сколько стоит та или иная позиция
Для тех, кто доказывает обратное: за 4.5к, который потолок для Укр, необходим стиль жизни ноулайфера. Те вам нужно будет заниматься практикой + теорией: алгоритмами, методологиями, архитектурой и тд, по 12-13ч в день на протяжении 3-4 лет, забудьте вообще о чем-то кроме ИТ)
Да, такие зарплаты такие есть, но статистически таких людей мало: не все готовы отдать 3-4 года жизни


В взяли уровень middle, а есть еще уровень senior в котором 4.5куе это не редкость и не потолок.
Я думаю это приводится уровень наемных специалистов по конторам-монстрам типа EPAM, Luxoft.
А есть еще немало мелких контор условно с парой десятков сотрудников и там ЗП могут быть повыше, а доходы собственника и овер 20куе.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:07

Re: Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка

Когда разговор сводится к тому, что не стоит тратить несколько лет жизни ради 4К+, потолок такого контингента сводится к 1К - 1,5К в лучшем случае.
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ruvex
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