У середньому американські розробники отримують найвищі зарплати:
Дивися повний текст Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:10
Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка).
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:14
Вы откуда эти цифры взяли, наркоманы. В Штатах кроме ЗП есть еще акции и бонусы, которые могут быть больше зп. А вот с Украиной то вообще огонь - 43т$ бакса в год - это 3600$ месяц в среднем. Наверняка инфоцигане эту цифру подкинули, чтоб народ на их мега тренинги и курсы бежал :D А вот а UK за эти деньги из таблички можно жить где-то в селе, спать в офисе или на скамейке в городском парке :D
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:45
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:01
Может Но в статье русским по-белому написано именно о средней.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:54
статистика взята с потолка. хотите реальной статистики - 2к баксов в среднем, вот пруф
сам ходил по собесам летом, статистику полностью подтверждаю. Некоторые компании сами ориентируются на статистику Доу, что бы понять сколько стоит та или иная позиция
Для тех, кто доказывает обратное: за 4.5к, который потолок для Укр, необходим стиль жизни ноулайфера. Те вам нужно будет заниматься практикой + теорией: алгоритмами, методологиями, архитектурой и тд, по 12-13ч в день на протяжении 3-4 лет, забудьте вообще о чем-то кроме ИТ)
Да, такие зарплаты такие есть, но статистически таких людей мало: не все готовы отдать 3-4 года жизни
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:19
Я двлек от украинского рынка труда в области ИТ, но по опыту общения со знакомыми у меня создаётся впечатление, что журналисты специально или непредумышленно сильно "раздувают" сегмент рынка, в котором получеют, скажем, от $35000 в год.
То есть да, такие люди есть, их не единицы и не десятки, но их количество исчисляется тысячами, а не десятками тысяч. В то время как общее число тех, кто получил дипломы в области ИТ за последние 20 лет исчисляется сотнями тысяч.
Поэтому говорить о том, что на украинском ИТ рынке легко найти вакансию на $35000 а год или больше - наверное сильное преувеличение. Особенно если речь идёт о людях, за которых рекрутеры не устраивают баталии
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:42
В взяли уровень middle, а есть еще уровень senior в котором 4.5куе это не редкость и не потолок.
Я думаю это приводится уровень наемных специалистов по конторам-монстрам типа EPAM, Luxoft.
А есть еще немало мелких контор условно с парой десятков сотрудников и там ЗП могут быть повыше, а доходы собственника и овер 20куе.
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:07
Re: Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка
Когда разговор сводится к тому, что не стоит тратить несколько лет жизни ради 4К+, потолок такого контингента сводится к 1К - 1,5К в лучшем случае.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|