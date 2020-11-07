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Країни, де IT- фахівці заробляють
найбільше (інфографіка)

Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:12

Re: Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка

Не розумію чого всі так "запалали" від 43К

Можливо тому що самі ніколи не отримували таку ЗП.
При тому отримував таку ЗП ще в далекому 2010 в Києві. Й тоді я був не те що сіньор (хоча й значився), але зараз з набутого досвіду розумію що в найкращому випадку був мідлом.
Хто каже що не треба 2-3 роки життя витрачати заради такої ЗП - ну ну, витрачайте своє життя на те що б заробляти за 5 років, те що можна заробити за рік, й потім 4 роки витрачати на себе.

З власного досвіду - в Україні можна отримати й $4-5К легко ($48К-$60К на рік), якщо в голові порядок, й ти любиш свою справу, й займаєшся постійно саморозвитком.
Хто вважає що в нас туго с ЗП - рекомендую поїхати десь забугор (окрім США, Канади, GB чи скандинавських країн - про які всі так люблять згадувати, але забувають про вартість життя там в порівнянні з Україною) й зрозуміти що в Україні ЗП набагато кращі (як й офіси й т.д.) - я це робив й тому повернувся.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:13

PasserBy
Ви дійсно далекі від українського ринку, якщо вважаєте що найти сіньору роботу з 3600 це складно.
antidotcb
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