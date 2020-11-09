Зростання економіки у 2021 році тиснутиме на курс валют в Україні.
Дивися повний текст Курс валют: економіст розповів, що буде з гривнею у 2021 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:24
Курс валют: економіст розповів, що буде з гривнею у 2021...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс валют: економіст розповів, що буде з гривнею у 2021 році.
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:24
Цікаво, звідки уряду та експертам відомо, що пандемії з січня 2021 року завершиться і "одразу почнеться економічне зростання", і якщо так, то чому значно зростатиме тільки імпорт, а як же експорт. Нелогічні пояснення. Зрозуміло, що на обмінний курс впливатиме лише значна емісія гривні та щедрий рефінанс банків-спекулянтів, наближених до влади, а також дуже лояльне ставлення до монополістів-експортерів, для яких створені всіх умови, щоб постійно приховувати свою валютну виручку. От і все, інші пояснення абсурдність та далекі від істини.
|